هنية يهاتف عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم

هاتف الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ظهر اليوم عائلة الشهيد الشيخ المجاهد فادي أبو شخيدم، حيث عبر عن تضامنه الكامل ودعمه للعائلة إثر قيام قوات الاحتلال الصهيوني بهدم منزلهم صباح اليوم.

وقال رئيس الحركة إن هذه الجريمة التي قام بها الاحتلال بهدم المنزل تعبر عن مأزق يعيشه الاحتلال في مواجهة المقاومة وأهل القدس والمرابطين في الأقصى وهي سياسة فاشلة لن تزيدنا وشعبنا إلا تمسكًا في أرضنا وقدسنا.

وأضاف "نحن معكم، وكل أحرار هذا الشعب والأمة إلى جانبكم، فالاحتلال مشروع هدم، ونحن مشروع بناء، والمستقبل لمن يبني وليس لمن يهدم".

ووجه التحية إلى عائلة الشيخ الشهيد فادي وأحبائه وأسرته على صبرهم وثباتهم وتضحياتهم ورضاهم عن الله عز وجل، مشيدًا بأهلنا في مدينة القدس المحتلة وضواحيها الذين عبروا عن غضبهم وتضامنهم ووقوفهم إلى جانب هذه العائلة المجاهدة، وقال "دماء الشيخ فادي أمانة في أعناقنا، ولن تذهب هدرا".

من جانبها أكدت عائلة الشهيد أبو شخيدم أن ممارسات الاحتلال لن تفت من عضدهم وصمودهم، وقالوا نحن جميعًا فداء للقدس، ولن يزيدونا إلا إصرارًا وعزيمة، وصامدون حتى تحرير القدس وفلسطين، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لاتصال رئيس الحركة ووقوفه إلى جانبهم.