 الجهاد يشارك في خيمة التضامن مع أبو حميد ورفضاً للاعتقال الإداري

شارك وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في الوقفة التضامنية مع الأسير المريض ناصر أبو حميد والأسرى الإداريين، وذلك اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات خيمة الاعتصام في مخيم الأمعري برام الله.

وأكد الوفد على ضرورة المشاركة في فعاليات التضامن الإسناد للأسرى المرضى في سجون الاحتلال، مطالباً بالعمل على الإفراج العاجل عن جميع الأسرى المرضى من السجون، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

يذكر أن الأسير ناصر أبو حميد (49 عاماً) من مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات و50 عاماً، وكان قد تعرض لخطأ طبي أثناء علاجه داخل المشافي الصهيونية، الأمر الذي أدى إلى تدهور خطير في حالته الصحية.