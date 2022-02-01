داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:36 م
01 فبراير 2022
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نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (2 فبراير):

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن السفر يوم غدٍ الأربعاء سيكون للأسماء المتبقية من الحافلة الثالثة + الرابعة + الخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/6)، بالإضافة إلى الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/5)، داعية المدرجة اسمائهم التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر و ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات و ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2022/6)

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/5)

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:  https://eservice.moi.gov.ps/

 

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