داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (2 فبراير):

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن السفر يوم غدٍ الأربعاء سيكون للأسماء المتبقية من الحافلة الثالثة + الرابعة + الخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/6)، بالإضافة إلى الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/5)، داعية المدرجة اسمائهم التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر و ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات و ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2022/6)

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/5)

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://eservice.moi.gov.ps/