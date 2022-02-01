"فلسطين" تسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية بـ"فايروس كورونا"

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 12 حالة وفاة و 11016 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزيرة خلال الإيجاز اليومي الخاص بالحالة الوبائية، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 217، طولكرم 678، الخليل 1004، بيت لحم 681، قلقيلية 247، رام الله والبيرة 1212، سلفيت 249، جنين 426، نابلس 1039، طوباس 116، أريحا والأغوار 198، قطاع غزة 2549، مدينة القدس 2400".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 190، طولكرم 35، الخليل 194، بيت لحم 187، قلقيلية 6، رام الله والبيرة 200، سلفيت 18، جنين 60، نابلس 202، طوباس 51، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 100، مدينة القدس 1764".

وسجلت 8 حالات وفاة في قطاع غزة، حالتان في الخليل، بينهم رضيعة بعمر شهرين من بلدة إذنا، حالة في قلقيلية، حالة في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 82 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 173 مريضا، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.