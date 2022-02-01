الجهاد يودع فقيدة فلسطين أم محمد عز الدين في عرابة بجنين

شارك جماهير شعبنا وقادة ومحرري وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عصر أمس في تشييع جثمان الحاجة الفقيدة "أم محمد عز الدين"، والدة القيادي المبعد إلى غزة طارق عز الدين "أبو محمد"، والقيادي المحرر جعفر عز الدين "أبو مؤمن"، في بلدة عرابة قضاء جنين، والتي وافتها المنية صباح الاثنين.

وقال القيادي المحرر الشيخ طارق قعدان، إن "أم محمد"، نموذج الأم المجاهدة الصابرة المحتسبة التي واجهت مئات الاقتحامات لبيتها، وهي والدة الأسرى المحررين السبعة.

وأضاف قعدان، أنها والدة الأخ القيادي طارق عز الدين، الذي لوعه البعد، حيث لم يستطع وداع أمه وهو المبعد إلى غزة، ووالدة الأخ الكبير المجاهد جعفر عز الدين الذي خاض معركة الأمعاء الخاوية لأكثر من مرة، ولها عشرات الأحفاد الذين اعتقلوا في سجون الاحتلال.

من جهته، قال عبد الجبار جرار القيادي في حركة حماس، إن هذا المحتل الغاضب، يؤكد إجرامه على أبناء شعبنا، ويحرم الأم من رؤية ابنها طارق عز الدين "أبو محمد" المبعد إلى غزة منذ سنوات.

يذكر أن الفقيدة "أم محمد عز الدين" من بلدة عرابة قضاء جنين، تعد من الرموز الصابرة لنساء فلسطين اللواتي قدمن أبناءهن وأحفادهن وفلذات أكبادهن على طريق الحرية والكرامة لشعبنا وأمتنا.