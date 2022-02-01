الشحاتيت تطالب بدعم خطوات الأسرى الإداريين وفضح جرائم الاحتلال

تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني فرض سياسة الاعتقال الإداري بحق أسرانا وأسيراتنا الأبطال في السجون، "حسب أوامر عسكرية دون أن توجه للأسير أي تهمة".

وقالت المحرر رندة الشحاتيت الناشطة في شؤون الأسرى، إن مقاطعة الأسرى لمحاكم الاحتلال العسكرية، هي إحدى الخطوات النضالية التي يحاول أسرانا الأبطال من خلالها وبشكل جماعي الضغط على الاحتلال لإغلاق ما يسمى الاعتقال الإداري.

وطالبت الشحاتيت في تصريحات خاصة، أبناء شعبنا مساندة الأسرى الإداريين في معركتهم البطولية، رفضاً للاعتقال الإداري من خلال استمرار الفعاليات النضالية والشعبية، مشيرة إلى ضرورة إسناد هؤلاء الأسرى من قبل المؤسسات الحقوقية والقانونية ورفع قضايا ضد الاحتلال وكشف إجرامه المتواصل والتعنت تجاه حقوق الأسرى.

ودعت المحررة، هيئة شؤون الأسرى والمؤسسات التي تعنى بملف الأسرى، بأخذ دورها في تنظيم وقفات التضامن مع الأسرى، والوقوف بجانب مطالبهم العادلة، ومطالبة الجهات الرسمية بالتحرك لأجل الأسرى في سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 32 على التوالي، مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".