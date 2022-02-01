الجهاد تهنئ بحرية أبو الهيجاء في جنين

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي منزل عائلة الشيخ القائد الأسير جمال أبو الهيجاء في مخيم جنين، لتهنئة نجله عبد السلام أبو الهيجاء بالإفراج عنه من سجون الاحتلال في مخيم جنين.

وكان عبد السلام قد أمضى 6 أشهر في الاعتقال الإداري، ومجموع اعتقالاته ما يقارب الـ12 عاماً، إضافة إلى أنه اعتقل في سجون السلطة مدة عام واحد.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان في كلمة له، إن هذه الزيارة تأتي وفاءً لبيوت الشهداء والأسرى، معتبراً أنها فخر لفلسطين، ولن تكسر بالاعتقال أو باستشهاد أبنائها.

وهنأ عدنان المحرر أبو الهيجاء بحريته من سجون الاحتلال، سائلاً الله الإفراج العاجل عن كل الأسرى في سجون الاحتلال.

وقدمت عائلة أبو الهيجاء ابنها الشهيد حمزة أبو الهيجاء من كتائب القسام، الذي استشهد في 22 مارس 2014م، وكان قد تعرض لمحاولة اغتيال في 18 ديسمبر 2013م استشهد خلالها المجاهد نافع السعدي من سرايا القدس، إضافة إلى اعتقال أشقائه الاَخرين، عاصم، عماد الدين في سجون الاحتلال.

يذكر أن الشيخ الأسير جمال أبو الهيجاء، يقضي حكماً بالمؤبد 9 مرات و20 عاماً، واعتقلته قوات الاحتلال في 26 أغسطس 2002م، بعد عد محاولات لاغتياله أدت لبتر يده في اجتياح جنين 2002م.



