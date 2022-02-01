الجهاد تزور ذوي الشهداء أبو سعدة وحمدان والطوباسي

شارك وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي مساء أمس في إحياء ذكرى الشهيدين نضال أبو سعدة وأحمد الطوباسي في الذكرى السادسة عشر لاستشهادهما بعد خوض اشتباك مسلح مع القوات الصهيونية في بلدة عرابة بجنين في 31 يناير 2006م.

وزار الوفد ذوي الشهيد القائد نضال أبو سعدة في بلدة علار قضاء طولكرم، وكان في استقبالهما والدة الشهيد الحاجة الفاضلة أم نضال وأخوته الأفاضل الذين تعرضوا للاعتقال من جنود الاحتلال خلال مطاردة شقيقهم نضال.

واستذكر الأخوة الزائرون سيرة الشهيد القائد نضال أبو سعدة وجهاده، حيث قاد العمل العسكري لسرايا القدس بعد استشهاد القائد الكبير لؤي السعدي، وخطط ونفذ العديد من العمليات البطولية ضد قوات الاحتلال.

وفي ذات البلدة، زار الوفد ذوي الشهيد المجاهد أمين فوزي حمدان، الذي استشهد في 7 نوفمبر 2004م، وذلك إحياءً وتأبيناً لذكرى الشهيدين نضال أبو سعدة وأحمد الطوباسي.

وزار الوفد، منزل أبو كمال الطوباسي أنموذج التضحيات من الشهداء والأسرى، حيث استشهد نجلهم أحمد الطوباسي في 2006م، واستشهد نجلهم إسلام عام 2013م، واعتقلت قوات الاحتلال القائد سعيد الطوباسي وحكمت عليه بالمؤبد 31 مرة إضافة إلى 50 عاماً، لمسؤوليته عن العديد من العمليات الاستشهادية في قلب الكيان الصهيوني.

وأكدت الحركة أن هذه الزيارات تأتي وفاءً لذكرى الشهداء العظام، وتخليداً لسيرتهم الجهادية في ذاكرة الأمة، وتعزيزاً لصمود أهالي الشهداء على ما قدموه في سبيل الإسلام وفلسطين.