منظمة الصحة العالمية تسلم وزارة الصحة الفلسطينية مركبتي تبريد للأدوية واللقاحات

سلمت منظمة الصحة العالمية لوزارة الصحة الفلسطينية مركبتي تبريد بقيمة 93,000 دولار، وذلك امتدادا لدعمها المستمر لنظام الصحة الفلسطيني وجهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19 على المستوى الوطني.

وستساعد المركبتان الممولتان من جمهورية ألمانيا الاتحادية في تقوية وضمان إيصال مطعومات كوفيد-19 بأمان وسلامة من مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية إلى مرافق الوزارة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشادت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة بدعم جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومنظمة الصحة العالمية للنظام الصحي الفلسطيني، مؤكدة أن هذا الدعم سيساعد وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا، واستمرار حملة التطعيم الوطنية بكفاءة عالية.

بدوره أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريتشارد بيبركورن استمرار التعاون ما بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفلسطينية قائلا: "عدا عن استمرارنا بالتركيز على جوانب أخرى من خطة الاستجابة لجائحة كوفيد-19 كالفحوصات، ومراقبة الحالات والتعامل معها، ونشر الوعي بشأن مخاطر الفيروس، والتشجيع على أخذ التطعيم، فإننا وبالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية نستثمر أيضا فيما يعرف بسلسلة التبريد، حيث ستساعد هاتان المركبتان على تحسين استدامة نظام المناعة في فلسطين على المدى البعيد، عدا عن تقوية الجهود المبذولة للتطعيم ضد كوفيد-19."

وكانت منظمة الصحة العالمية قدمت مع بداية هذا الأسبوع لوزارة الصحة الفلسطينية جهازين بقيمة 300,000 دولار لمساعدة العاملين الصحيين من التعرض لأخطار التلوث الناتج عن التعامل مع المواد الكيميائية والمواد المعدية، وذلك بتمويل من المعهد النرويجي للصحة العامة.