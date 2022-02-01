كيروش يفتح النار على حكم مباراة مصر والمغرب

واصل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، رسائله الحادة على هامش مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وفاز منتخب مصر على المغرب بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب أحمدو أهيدجو، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وبعد المباراة، بدا كيروش غاضبا من أداء الحكم السنغالي ماجيتي نداي، الذي أدار مباراة مصر والمغرب، مؤكدا أنه افتقد للعدالة خلال إدارة المباراة.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "يجب أن نعرف ما يحدث للحكام عندما يفتقدون للعدالة في المباراة".

كيروش طلب طلبا غريبا بعد نهاية المباراة، حيث أكد أن الحكام عليهم حضور مؤتمر صحفي بعد كل مباراة للحديث أمام وسائل الإعلام.

وأوضح: "ينبغي أن يقام مؤتمر صحفي للحكام عقب كل مباراة للرد على استفسارات وسائل الإعلام مثلما يحدث مع اللاعبين والمدربين".

وبلهجة مختلفة، اعتذر المدير الفني لمنتخب مصر عن عدم حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المغرب، السبت، مبررا الأمر بـ"سوء تفاهم، تم تداركه بعد فوات الأوان".

في المقابل، نسب المدير الفني لمنتخب مصر الفضل في الفوز إلى لاعبيه، قائلا "أداروا المباراة بشكل جيد، وتجاوزا صدمة الهدف المبكر، وخلقوا المزيد من الفرص في مباراة لعب فيها الفريقان بشكل جيد".

كما تحدث المدرب البرتغالي عن مباراة مصر القادمة في كأس أمم أفريقيا ضد منتخب الكاميرون صاحب الضيافة في الدور نصف النهائي.

وعن هذه المباراة، قال كيروش: "أفضل طريقة هي الاستحواذ على الكرة أطول وقت ممكن، لأنهم فريق تنافسي وقوي بدنيا".

وكان المنتخب الكاميروني قد تأهل لنصف النهائي بفضل فوزه على جامبيا بهدفين دون رد سجلهما مهاجمه المميز كارل توكو إيكامبي.