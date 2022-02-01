ماذا حدث داخل مكب نفايات "جحر الديك" ظهر اليوم ؟

أكد محمد السرساوي مدير العلاقات العامة لبلدية غزة، ظهر اليوم الثلاثاء 1/2/2022، أن البلدية أوقفت العمل لمدة ساعة في مكب نفايات جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.

وأوضح السرساوي خلال حديث لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن سائقي الشاحنات رفضوا العمل داخل مكب النفيات، بسبب دخول العديد من الشبان "النباشين" لداخل المكب، تخوفاً من تكرار حادثة الطفل "السرسك".

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الشرطة والضبط الميداني القريب من المكان ووعدوا بحل قضية منع دخول الشبان لمكب النقفايات ولم يحدث الأمر.

وبين السرساوي إلى أن العمل قد عاد من جديد لمكب النفايات بعد توقف مؤقت على خلفية رفض سائقي الجرافات العمل.

ولفت إلى أن المنطقة تُعد منطقة حدودية ويصعب السيطرة على الشبان والأطفال الذين يقومون بالبحث داخل المكب مما يشكل خطراً على حياتهم.

وقال السرساوي :"تم رفع العديد من الشكاوي لوزارة الداخلية بالتدخل لوضع حد لدخول الشبان "النباشين" إلى مكب النفايات"، رافضاً الإفصاح عن طبيعة رد وزراة الداخلية".

وكانت الشرطة الفلسطيينية قد عثرت، مساء الخميس الماضي، على جثة الطفل اسامة السرسك داخل مكب النفايات بمنطقة جحر الديك شرق غزة، بعد أن دهسته إحدى الجرافات التي تعمل داخل المكب.

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، وجهات الاختصاص في غزة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة الطفل أسامة السرسك (14 عاما) من سكان حي الشجاعية بقطاع غزة.