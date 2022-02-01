برشلونة يبرم صفقة لشراء مهاجم ارسنال أوباميانغ

تعاقد فريق برشلونة، أمس الإثنين، مع المهاجم الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ قادما من فريق أرسنال، ، قبل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية .

وقالت وسائل إعلام أجنبية، إن أوباميانغ اجتاز الاختبارات الطبية الروتينية في برشلونة، مؤكدا أنه تمت الموافقة على العقد بين الطرفين ومن المقرر توقيعه في مقر النادي الكتالوني.

وذكرت بعض التقارير، أن أرسنال، سيوفر حوالي 25 مليون جنيه إسترليني مع رحيل أوباميانغ الذي كان يتبقى في عقده الحالي 18 شهرا.

وكانت أشارت تقارير سابقة إلى انهيار المفاوضات بين برشلونة وأوباميونغ، لعدم التوصل إلى اتفاق حول راتب اللاعب، بيد أن المهاجم الغابوني يبدو وأنه قبل تخفيض راتبه الذي كانت قيمته تبلغ مع أرسنال 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ومن المتوقع أن يشكل أوباميونغ دفعة قوية لخط هجوم برشلونة الذي يعاني هذا الموسم محليا وقاريا، وذلك على خلفية رحيل نجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي الصيف الماضي.