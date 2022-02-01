رابط التسجيل لشراء شقق بالمدن المصرية في قطاع غزة 2022 بنظام التقسيط ، ويبحث المواطنين في القطاع عبر محركات البحث بالأنترنت عن رابط التسجيل من أجل شراء شقة في المدن المصرية التي أنشأتها جمهورية مصر العربية في بيت لاهيا وفي منطقة الزهراء ، فريق فلسطين اليوم وضع لكم التفاصيل في هذه المقالة مع ابرز التطورات التي صرحت بها وزارة الأشغال بغزة ، وسيعمل إنشاء المدن المصرية في غزة على إعادة الحياة لمصانع وشركات المقاولات في القطاع ، بعدما أوشكت على إغلاق أبوابها جراء منع إدخال المواد اللازمة للإعمار، وستشغل قرابة 18 ألف عامل ، خاصة أن غزة تشهد أوضاع إنسانية صعبة للغاية .

وفي هذه السطور وضعنا لكم رابط التسجيل لشراء شقق بالمدن المصرية في قطاع غزة 2022 بنظام التقسيط حتى يتمكن كافة المواطنين من التسجيل لشراء الشقق ، وبدأت جمهورية مصر في بناء تلك المدن بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 21 مايو 2022 ، ضمن جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وهو على النحو التالي:

المدن المصرية في قطاع غزة 2022

أكد ناجي سرحان وكيل وزارة الاشغال بغزة في تاريخ 29/1/2022 ، أن المدن المصرية في قطاع غزة أخدت منحى التنفيذ الأسبوع الماضي حيث تم ترسية عطاءات على 9 شركات من قطاع غزة لتقوم بتنفيذ الإعمار .

وبين سرحان خلال تصريحات إذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" أن "22" عمارة سكنية ستكون شمال قطاع غزة ، في حين سيتم بناء 22 عمارة في منطقة المحاربين القدامى قرب برج الأندلس ، 26 عمارة سكنية في منطقة الزهراء .

وبين سرحان أن الشركات ستوقع العقود خلال الأسبوع الجاري وخلال عام سيكون العمل قد انتهى فيها بعد بناء 3500 وحدة سكنية .

وبشأن طريقة اختيار العائلات ، أوضح سرحان أن طريقة اختيار العائلات للاستفادة من الشقق السكنية مشابه للمشروع القطري ، حيث سيكون البيع بمزاد الأقساط للتمكن من الاستفادة لبناء وحدات جديدة .





وبين أن المشروع يستهدف العائلات الفقيرة والأسر محدودة الدخل ، والمواطنين الذين يعيشون في المناطق العشوائية ، بالإضافة إلى وضع سيناريوهات لتعويض العائلات التي فقدت منازلها .

وتابع: سيكون هناك فتح باب التسجيل لأصحاب الدخل المحدود والعائلات الفقيرة التي سيتم البحث عن أوضاعها بشأن استحقاقها وعمل قرعة لأن الأعداد ستكون أكبر من الشقق المتوفرة .

عن موعد بدء التسجيل قال : " أتوقع خلال الشهور الثلاثة القادمة أن يتم إعداد منظومة لتسمح للمواطنين بالتسجيل للاستفادة من الشقق السكنية .

رابط التسجيل لشراء شقق بالمدن المصرية 2022 بنظام التقسيط

حتى كتابة هذه المقالة لم يتم إطلاق رابط التسجيل لشراء شقق بالمدن المصرية 2022 بنظام التقسيط في قطاع غزة عبر الجهات الرسمية ، وحال تم الإعلان عنه فإننا سوف نقدمه لكم هنا .