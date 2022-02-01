تحديث تردد قناة سفرة cbc الجديد 2022 على نايل سات hd .. رقم تليفون قناة CBC 2022 .. أسماء شيفات على سفرة

وضع لكم فريق فلسطين اليوم تردد قناة سفرة cbc الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات hd من اجل مشاهدة برامج قناة سفرة التي استطاعت في الفترة الأخيرة ان تقفز على كافة القنوات المحلية والعربية بسبب المحتوى الجيد والمشوق والجذاب التي تتمتع بها القناة الرائدة ، كما يحرص كافة المواطنين على ضبط إشارة على شاشات التلفاز من أجل مشاهدتها بكل اريحية تامة ، إلى جانب ذلك وضعنا لكم رقم تليفون سفرة وأسماء شيفات سفرة .

وقد اهتم فريق الموقع في وضع تردد قناة سفرة cbc على نايل سات 2022 – 1443 ، حتى يتمكن الجميع من مشاهدة البرامج الفضائية الرائدة في البيت واي مكان ، ونشير إلى أن تليفزيون "CBC" يعد من أكبر شبكات القنوات الفضائية في مصر والعالم العربي ويضم مجموعة متميزة من قنوات البث الفضائي العامة والمتخصصة (CBC - CBC Extra - CBC Drama - CBC Sofra) ، وعن باقي التفاصيل المتعلقة في تردد قناة سفرة وهو التالي:

إليك رقم تليفون قناة CBC 2022

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم رقم تليفون قناة CBC 2022 وهو على النحو التالي: للتواصل المباشر مع قناة سي بي سي

محمول: 2626 أرضي: 09009600 رسائل: 92179 دولى: 008821622774290

للتواصل المباشر مع قناة سي بي سي اكسترا

محمول: 1727 أرضي: 09009200 رسائل: 91178 دولى: 008821622774270

للتواصل المباشر مع قناة سي بي سي سفرة

محمول: 2666 أرضي: 09009666 رسائل: 92173 دولى

أسماء شيفات على قناة سفرة

نجوم سفرة ، مروة مهنى ...، وسام مسعود 862.، أميرة شنب 2410.، غادة التلي 1280.، اماني رفعت 805.، محمد وسارة ...، نادية سرحان 597.، رانيا الجزار 809.، وسام مسعود، نرمين هنو، شريف مدكور، هشام السيد ، مراد مكرم .

تردد قناة CBC سي بي سي 2022

من الجدير بالذكر أن قناة سي بي سي كانت قد قامت بتغيير ترددها في الفترة الأخيرة، مما زاد من معدلات البحث عنها، ونجد أن التردد الجديد هو:

القمر الصناعي نايل سات، التردد : 11785 ، والاستقطاب: عمودي، ومعدل الترميز :27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6. في حين أن اسم القناة موجود على جهاز الاستقبال يكون CBC.

تعرف على برامج قناة سي بي سي 2022

أولا: أول هذه البرامج التي تعرضها قناة سي بي سي سفرة ، البرنامج الاجتماعي معكم منى الشاذلي، والذي يعد من أشهر برامج القناة ويحصل على نسب مشاهدة عالية. بالإضافة إلى البرنامج الفني اتس شو تايم.

ثانيا: وثاني البرامج ، والبرنامج النسائي الاجتماعي الأشهر الذي يعرض على القناة منذ عدة سنوات الستات ميعرفوش يكدبوا.

رابعًا: البرنامج الإخباري " من مصر" تقديم كلا من عمرو خليل وريهام إبراهيم.