هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تُنكل بالأسيرين فايد وحنون خلال استجوابهما

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر محاميتها، صباح يوم الثلاثاء، شهادات اعتقال لشبان تعرضوا للضرب والتنكيل بشكل وحشي وإجرامي من قبل جيش الاحتلال، وذلك أثناء عملية اعتقالهم وداخل غرف التحقيق.

وأضافت الهيئة أن من بين هذه الحالات حالة الأسير مازن محمد فايد (29 عاماً) / مخيم جنين، والذي تعرض لظروف تحقيق قاسية جداً، داخل زنازين "الجلمة" حيث تم تفتيش الأسير بشكل عاري وزجه بزنازين متسخة ذات رائحة كريهة، ومكث الأسير في تلك الزنازين لمدة أربعة أيام متواصلة ليتم نقله بعد ذلك إلى مركز تحقيق "بتاح تكفا".

ولم تكتف سلطات الاحتلال بالإجراءات الإجرامية السابقة التي نفذتها بحق الشاب فايد، بل استمرت بتفتيشه بشكل عاري، وأثناء استجوابه تعمد السجانون شبحه على كرسي مكبل اليدين والرجلين، ومعصوب العينين مما تسبب له بآلام صعبة في مختلف أنحاء جسده.

وقال الأسير لمحامية الهيئة أنه بعد عملية التحقيق معه تم إعادته إلى زنازين لا تصلح للعيش الآدمي ، فلا يوجد لها نافذة ، والضوء مشعل يسبب الازعاج للنظر ، والأكل سيئ جداً ، وبقي الأسير على هذه الحالة لمدة 32 يوماً، وتم نقلة بعد ذلك إلى "سجن مجدو" حيث ما زال يقبع هناك .

أما عن حال الأسير كارم خالد حنون (24 عاماً) / نابلس، والذي اعتقل على يد قوات الاحتلال الساعة الثالثة فجراً من منزله في المدينة، وتم تكبيل يديه وتعصيب عينيه، وزجه بالجيب العسكري، وطوال الطريق لم يتوقف جنود الاحتلال عن السخرية منه وركله، ليصطحبوه بعد ذلك إلى مركز توقيف " حوارة" حيث تم تفتيشه بشكل عاري وبقي على هذا الحال لمدة 24 ساعة، واقتادوه فيما بعد إلى مركز تحقيق " بتاح تكفا" وهناك أيضا تم تفتيشه بشكل غير اعتيادي ، وبقي داخل زنازين الاحتلال الانفرادية لمدة 17 يوماً .

وذكر الأسير لمحامية الهيئة أن ظروف الزنازين قاسية للغاية حيث لا يوجد هواء طبيعي إذ تتحكم إدارة السجون بدرجة الحرارة بالزنزانة، وتسببت له هذه الظروف الاعتقالية حالة من الاختناق والذعر المتكرر، عدا عن وجبات الطعام الغير ناضجة، ومن ثم نقل الى "الجلمة" وبقي لمدة 3 ايام، ليعيدوه بعد ذلك الى "سجن مجدو" حيث يقبع هناك .

وتدين الهيئة هذه السياسات الإجرامية المتبعة من قبل الاحتلال، والمتنافية مع كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتتسائل هل يوجد أسير أو محكوم بالعالم يعامل كما تعامل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين داخل زنازينها.