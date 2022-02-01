تعرف على موعد فاتح رجب 2022 بالمغرب .. دعاء استقبال شهر رجب 1443

تعرف على فاتح رجب 2022 بالمغرب - أول يوم شهر رجب 1443 في المغرب ، ويبحث الملايين من الأشخاص عبر محرك جوجل الشهير عن هذا الامر وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم التفاصيل ، وبمجرد الانتهاء من قراءة هذه السطور ستتعرفون على أول يوم شهر رجب في المغرب الجديد ، بالإضافة إلى دعاء الشهر الذي كان يدعو به النبي محمد صلى الله عليه وسلم .

وفي هذه المقالة وضعنا لكم موعد فاتح رجب 2022 بالمغرب – اول يوم شهر رجب 1443 في المغرب ، كما سنتعرف على سبب تسمية شهر رجب بهذا الاسم ، مع أبرز مميزاته الذي يحرص فيه كل شخص مسلم في زيادة الطاعات والعبادات من أجل التقرب إلى الله عزوجل وهو التالي:

موعد فاتح شهر رجب 2022 – 1443 هـ في المغرب

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم في هذه السطور موعد غرة الشهر ، إذ يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الثلاثاء 29 من جمــادى الآخـــرة 1443هـ الموافق 1/2/2022م (يوم الرؤية).

وبحسب مواقع إعلامية عربية ، اليوم الاثنين 31-1-2022 فإن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 16 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).

كما يبقى الهلال الجديد في سماء محافظات جمهورية مصر مدة تتراوح بين (15 – 19 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (9 – 31 دقيقة).

وبناء على ذلك ، فإن غرة شهر رجب 1443هـ فلكياً يكون يوم غدا الأربعاء 2/2/2022م ، كما ونشير لكم إلى أن التقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي تتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة.

هذا التقويم ، قد أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته بالتقويم الهجري ، وفيما يلي دعاء شهر رجب . وهو التالي:

دعاء شهر رجب 2022 -1443هـ

وقد وضع لكم فريق الموقع ، دعاء شهر رجب 2022 ، وهو على النحو التالي: «اللَّهُمَّ لا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلا دَيْنًا إِلاَّ قَضَيْتَهُ وَلا مَرِيضاً إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلا مُبْتَلَى إِلاَّ عَافَيْتَهُ وَلا ضَالاً إِلاَّ هَدَيْتَهُ وَلا غَائِباً إِلاَّ رَدَدْتَهُ وَلا مَظْلُوماً إِلاَّ نَصَرْتَهُ وَلا أَسِيراً إِلاَّ فَكَكْتَهُ وَلا مَيِّتاً إِلاَّ رَحِمْتَهُ وَلا حَاجَةً لَنَا فِيهَا صَلاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضاً إِلاَّ قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا بِفَضْلِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ ولا حولا ولا قوه إلا بالله العلي العظيم».

سبب تسمية شهر رجب

وعن اصل سبب تسمية شهر رجب فإن كلمة رجب قد جاءت من الرجوب بمعنى التعظيم وفيه حدثت ((أية)) "الإسراء والمعراج" وليست معجزة ولا وجود لكلمة معجزة في كلام الله وهديه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم .

مميزات شهر رجب