هل هناك قرارات جديدة من وزارة الأوقاف بعد ارتفاع إصابات كورونا؟

أكد عادل الهور المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 1/2/2022 ، ان وزارة الاوقاف لم تتخذ أي قرارات جديدة للتعامل مع ارتفاع فيروس كورونا ، موضحاً انه في حال استمرار الارتفاع ستكون هناك قرارات جديدة .

وبين خلال تصريحات صوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان هناك لجنة تقييم مكونة من جميع الوزارات ، وستقول كلمتها في حال ارتفاع اعداد الاصابات .

وأوضح الهور أن الوزارة تعاملت في كل المراحل السابقة ، فكان هناك اجراءات مشددة في حال الارتفاع الكبير كالتباعد والاغلاقات ، والكمامة وغيرها .

وكانت وزارة الصحة بغزة اعلنت اليوم الثلاثاء 1/2/2022 عن تسجيل أعلى حصيلة وفيات واصابات منذ عدة اشهر هي بلغت الوفيات 8 وفيات وإصابة "2549" اصابة جديدة بفيروس كورونا ، بعد اجراء 5499 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 118 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 49 حالة.

وأوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين 205577 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 13789 حالة ، واجمالي المتعافين 190023 حالة ، و اجمالي الوفيات 1765 وفاة

وبشأن التطعيمات ، بينت ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة٠ ، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 587795 شخص