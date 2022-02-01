إليك دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان 1443 - دعاء اول يوم وموعد غرة رجب 2022

وضع لكم فريق فلسطين اليوم دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان 1443 - دعاء اول يوم في شهر رجب 2022 ، ومع بدء الدخول في شهر رجب يبدأ الملايين من الأشخاص في مختلف انحاء دول العالم في البحث عن دعاء رجب مكتوب ، وهو ما دفعنا إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم هذا الدعاء ، وبات الان بإمكان الجميع ترتيل هذا الدعاء بمجرد الانتهاء من قراءة المقالة ، ويمثل أهمية بالنسبة للمسلمين لحدوث معجزة "الإسراء والمعراج".

وحرصنا على وضع دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان 2022 – 1443 في هذه المقالة ، كما يحرص الأشخاص إلى ترتيل هذا الدعاء من اجل كسب الثواب والتقرب إلى الله عزوجل ، وعن اصل كلمة رجب فإنها جاءت من الرجوب بمعنى التعظيم وفيه حدثت ((أية)) "الإسراء والمعراج" وليست معجزة ولا وجود لكلمة معجزة في كلام الله وهديه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وعن التفاصيل الكاملة فهو على النحو التالي:

موعد غرة شهر رجب 2022 – 1443 هـ

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم في هذه السطور موعد غرة الشهر ، إذ يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الثلاثاء 29 من جمــادى الآخـــرة 1443هـ الموافق 1/2/2022م (يوم الرؤية).

وبحسب مواقع إعلامية عربية ، اليوم الاثنين 31-1-2022 فإن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 16 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).

كما يبقى الهلال الجديد في سماء محافظات جمهورية مصر مدة تتراوح بين (15 – 19 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (9 – 31 دقيقة).

وبناء على ذلك ، فإن غرة شهر رجب 1443هـ فلكياً يكون يوم غدا الأربعاء 2/2/2022م ، وفيما يلي دعاء شهر رجب ، وهو التالي:

دعاء شهر رجب 2022 -1443هـ

وقد وضع لكم فريق الموقع ، دعاء شهر رجب 2022 ، وهو على النحو التالي: «اللَّهُمَّ لا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلا دَيْنًا إِلاَّ قَضَيْتَهُ وَلا مَرِيضاً إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلا مُبْتَلَى إِلاَّ عَافَيْتَهُ وَلا ضَالاً إِلاَّ هَدَيْتَهُ وَلا غَائِباً إِلاَّ رَدَدْتَهُ وَلا مَظْلُوماً إِلاَّ نَصَرْتَهُ وَلا أَسِيراً إِلاَّ فَكَكْتَهُ وَلا مَيِّتاً إِلاَّ رَحِمْتَهُ وَلا حَاجَةً لَنَا فِيهَا صَلاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضاً إِلاَّ قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا بِفَضْلِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ ولا حولا ولا قوه إلا بالله العلي العظيم».