الاحتلال يعتقل مواطناً في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مواطنا في مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أحمد عيسى أحمد الشلالدة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وفي ذات الإطار، شنت قوات الاحتلال حملة تفتيش لعدد من المنازل في بلدة بني نعيم تعود ملكيتها لعائلة الحجوج.

وكانت نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول، وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.