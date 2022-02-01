بقيادة البحرية الأمريكية.. انطلاق أضخم تمرين بحري في الشرق الأوسط

انطلق، أمس الإثنين، في مملكة البحرين، أضخم تمرين بحري في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة ما يصل إلى 50 سفينة من أكثر من 60 دولة.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية: "بدأ أكبر تمرين بحري في منطقة الشرق الأوسط تحت اسم "IMX / CE 2022" أمس، في مملكة البحرين".

وأضافت القيادة الأمريكية: "سيضم التدريب مايزيد عن 9000 فرد وما يصل إلى 50 سفينة من أكثر من 60 دولة شريكة ومنظمة دولية تعمل في منطقتين".

وتابعت: "خلال اليوم الأول، تم إطلاع ولي العهد ونائب القائد الأعلى ورئيس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على التكنولوجيا غير المأهولة الجديدة، وشاهد عرضا تجريبيا في عرض البحر".

ويُشار إلى أن هذا التدريب هو حدث تدريبي بحري لمدة 18 يوما تقوده القيادة المركزية للقوات الأمريكية البحرية.

كما سيتم خلال التمرين للقوات المشاركة اختبار الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في سيناريوهات تدريب مختلفة وتطبيق الدروس على العمليات المستقبلية في العالم الحقيقي.

وسيركز هذا التدريب على العديد من الجوانب ومنها :تعزيز القدرات في القيادة والسيطرة، والسيطرة البحرية، وعمليات الأمن البحري.