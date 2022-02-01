طقس فسطين: أجواء باردة وأمطار متفرقة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 1-2-2022، أن تبقى الأجواء الباردة هي المسيطرة على البلاد، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من المطر في بعض المناطق الفلسطينية في بعض الفترات، ومع ساعات الليل يسود جو بارد جداً، والرياح تكون جنوبية غربية كعندلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأربعاء: 2022-02-02

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو بارداً نسبياً في ساعات النهار وبارداً ليلاً، ولكن برودة الاجواء ستكون أقل من جميع الأيام الفائتة، وتغطي السملء في سات النهار كميات من السحب العالية ولمتوسطة مع جو مستقر، الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم

الخميس: 2022-02-03

يطرأ خلال ساعات النهار إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الجو دافئاً فوق العادة نهاراً، وتغطي السماء خلال ساعات النهار كميات كبيرة من السحب على إرتفاعات مختلفة، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

الجمعة: 2022-02-04

يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بقليل، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من المطر في بعض المناطق نتيجة إضطرابات جوية ويصبح الجو بارداً نهاراً وشديد البرودة في ساعات الليل، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. والله تعالى أعلى وأعلم.