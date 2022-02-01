سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 1/2 2022، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة اللبناني على أسعار صرف العملات مقابل الليرة اللبنانية لليوم الثلاثاء، وخاصة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء، وفق تحديثات البنوك اللبنانية كذلك أسواق العمل اللبنانية الرسمية والغير رسمية.

سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 1/2 2022

تراجع متوسط سعر الدولار في سوريا، بداية تعاملات اليوم الإثنين 31 يناير/كانون الثاني 2022، لسوق النقد غير الرسمية "السوداء".

سعر الدولار في لبنان اليوم

تراوح سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية امس الإثنين، لدى السوق (السوداء) بين 21900 و22000، مقارنة بنحو 22150 و22200 ليرة لكل دولار، أمس الأحد.

توقف عدد من الصرافين، يوم السبت، عن شراءِ الدولارات من المواطنين، في خطوة مفاجئة ضمن السوق.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا 1/2/2022

وقال أحد الصرافين إنّ بعض تجار العملة وجدوا أن هناك تراجعاً ملحوظاً في سعر الدولار، الأمر الذي دفعهم لوقف أي عملية شراء تجنباً للخسائر.

سعر الدولار في لبنان اليوم