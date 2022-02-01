سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا 1/2/2022

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا، يرفق لكم "فريق فلسطين اليوم" في هذه المقالة، أحدث أسعار العملات الاجنبية وخاصة الدولار الامريكي في سوريا لليوم الثلاثاء، وسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك والاسواق السوداء، كذلك الأسواق الرسمية، جاء ذلك بعد رصد فريق العمل في الموقع عمليات بحث كثيرة من قبل السوريين لاسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية لليوم الثلاثاء، بالاضافة للعملات الاجنبية الأخرى وأبرزها "اليورو، الدينار الأردني".

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا

استقر متوسط سعر الدولار في سوريا امس الإثنين 31 يناير/كانون الثاني 2022 خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

سعر الدولار في سوريا اليوم

بقي متوسط سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ليسجل نحو 3590 ليرة للشراء، و3625 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

استقر متوسط سعر اليورو في سوريا اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ليسجل نحو 3997 ليرة للشراء، و4041 ليرة للبيع.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية، إلى نحو 4803 ليرات للشراء، و4860 ليرة للبيع.سعر الريال والدرهم والدينار

انخفض متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم 954 ليرة للشراء، و966 ليرة للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في السوق "السوداء" اليوم، ليسجل 975 ليرة للشراء، و987 ليرة للبيع.

واستقر متوسط سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية، عند نحو 11841 ليرة للشراء، و11981 ليرة للبيع.