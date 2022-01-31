"كورونا تتفشى في مدارس القطاع"... عودة للإجراءات المجتزئة دون قرارات صارمة

أجبر تفشي فايروس "كورونا" من جديد في قطاع غزة، كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة على إعادة ترتيباتها الخاصة بالبروتوكول الصحي المتعمد لمحاربته، والمتمثل " بترك المسافات وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر"

فالارتفاع الكبير في أعداد الإصابات والتي صاحب تسجيلها دخول قطاع غزة الموجة الوبائية الرابعة وفق وزارة الصحة، دفع وزارة التربية والتعليم، وقطاع التعليم في وكالة الغوث في قطاع غزة، على اصدار تعليمات جديدة لـمدراء المدراس في محافظات القطاع كافة؛ تقضي بضرورة تشديد الالتزام في الإجراءات الاحترازية من الفايروس حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين لضمان استمرار العملية التعليمية.

ويشهد المنحني الوبائي في قطاع غزة ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات اليومية، فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الإثنين، خلال الإيجاز اليومي الخاص بالحالة الوبائية، عن تسجيل3 حالات وفاة و( 2369) إصابة جديدة، كأعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا تسجل منذ أشهر.

تراقب المشهد الوبائي

مدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي في وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة أحمد النجار، أكد أن الوزارة تنسق مع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءاتها المناسبة لحماية الطلبة في ظل تفشي جائحة كورونا.

وقال النجار لـ"فلسطين اليوم": إن " الوزارة تتابع عن كثب المشهد الصحي وتنسق مع الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة الفلسطينية؛ للوقوف على آخر تطورات الحالة الصحية، فضلاً عن متابعتها لكافة التقارير الصادرة من الميدان؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أبنائنا الطلبة، وكذلك الاستمرار في تقديم خدمة تعليمية تتناسب والظرف الذي نعيش به".

تشديد الإجراءات

بدوره، أكد رئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، فريد أبو عاذرة، أن إدارة الوكالة تقوم بين الحين والآخر بإعادة توزيع التعليمات على مدراء المدراس في محافظات القطاع كافة، والتي توصي وتشدد بضرورة الالتزام في الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين وأيضًا ضمان استمرار العملية التعليمية، وأبرزها: منع الاقتراب من الطلاب بأي شكل وترك مسافة بين الطالب والمعلم، ويمنع التصحيح للطلاب، كذلك يمنع تشكيل مجموعات لطلاب في الصفوف، بالإضافة للتأكيد والمحافظة علي إجراءات السلامة.

إغلاق المدارس المصابة

وأوضح أبو عاذرة لـ"فلسطين اليوم"، أن الوكالة قد تضطر إلى إغلاق بعض المدارس في قطاع غزة، حال تم اكتشاف إصابات فيها بأعداد كبيرة مصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن مدارس "الأونروا" البالغ عددها 270 مدرسة، ملتزمة في تطبيق البروتوكول الصحي ضد "كورونا"، لا سيما من المتحور الجديد "أوميكرون" الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه سريع الانتشار.

وأشار أبو عاذرة، إلى أن "الأونروا" أبلغت جميع المدارس أنها سوف تتعامل مع كل مدرسة على حدى، معللاً ذلك أن كل مدرسة لها ظروفها، ووضعها فيما يتعلق بأعداد الإصابات بعدوى "كوفيد-19".

يُذكر أن وزارة الصحة وعلى لسان مسؤوليها توقعت استمرار زيادة تسجيل إصابات فيروس كورونا في القطاع خلال الأيام والأسابيع المقبلة، نظراً لسرعة وقوة انتشار المتحور الجديد "أوميكرون"، كذلك عوامل فصل الشتاء التي تساعد في انتشار الفايروس، فضلاً عن الاكتظاظ السكاني في القطاع.