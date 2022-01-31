اسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الثلاثاء 1-2-2022.. بيتكوين تعود و تتراجع!

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، وقادت بيتكوين التراجع ليطغى اللون الأحمر على سوق العملات المشفرة.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال مستهل تعاملات اليوم بنسبة 4% لتصل إلى 1.67 تريليون دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وتراجع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 2.99% ليصل إلى 36997.3 دولار.

وهبط سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 3.75% إلى 2507.36 دولار.

وهبط سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 4.27% لتصل إلى 369.99 دولار.

وانخفض سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 4.93% ليسجل 1.02 دولار.

وفقد سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 5.39% إلى 0.58589 دولار.

وتراجع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 7.93% إلى 17.41 دولار.

وهبط سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 3.98% إلى 0.137 دولار.

وانخفض سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 5.32% ليصل إلى 105 دولار.

وفقد سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK ما قيمته 3.01% إلى 16.85 دولار.