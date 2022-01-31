سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بتعاملات اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، حيث شهد سعر صرف الدولار في العراق تبايناً مقابل الدينار العراقي في معظم بورصات المحافظات وشركات الصرافة.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و1482.50 دينار للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

ويختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

و سجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ببغداد إلى 1479.5 دينار، وتكرر نفس السعر في الموصل والنجف.

بينما استقر سعر الدولار في بورصة البصرة عند 1480 دينارا، وصعد سعر الدولار في بورصة الحارثية ببغداد إلى 1479.75 دينار، وتكرر نفس السعر في بورصة البصرة.

وفي بورصة دهوك سجل سعر الدولار نحو 1480 دينارا، بينما سجل في أربيل نحو 1479.25 دينار.

و سجل متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء اليوم 1636.73 دينار للشراء، و1640.43 دينار للبيع.

و بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي نحو 1960.75 دينار للشراء، و1966.16 دينار للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 389 دينارا للشراء، و389.48 دينار للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي نحو 396.93 دينار للشراء، و398.27 دينار للبيع.

كذلك سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4818.17 دينار للشراء، و4819.84 دينار للبيع.