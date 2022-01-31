طالع أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022

أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، شهدت أسعار الذهب في لبنان ارتفاعا على الرغم من تراجع المعدن النفيس عالميا.

و بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم الثلاثاء 87.501 ألف ليرة (57.81 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 65.627 ألف ليرة (43.36 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.042 ألف ليرة (33.72 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 43.750 ألف ليرة (28.91 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل نحو 76.565 ألف ليرة (50.59 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 2.721 مليون ليرة (1798 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 612.520 ألف ليرة (404.70 دولار).