ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن الاستحمام في الشتاء؟

هل تساءلت يوماً ماذا يحدث لجسدك عند التوقف عن الاستحمام في الشتاء؟، علي الرغم من أن الاستحمام يعمل على إزالة الغلاف الواقي للجسم لحماية الجلد من البكتريا والفيروسات لعدم تعرضه للتشققات والجفاف، وقد يكون ذلك سبب كاف للتوقف عن الاستحمام في الشتاء، إلا أن هناك العديد من المخاطر الصحية التي تنتج عند منع الاستحمام بصورة دورية في الشتاء.

مخاطر التوقف عن الاستحمام في الشتاء

ماذا يحدث عند التوقف عن الاستحمام في الشتاء؟

في فصل الشتاء هناك بعض الأشخاص الذين يمتنعون عن الاستحمام بسبب حالة الجو ودرجات الحرارة المنخفضة، ووجود احتمالية الاصابة بأمراض البرد والانفلونزا، إلا أن هناك خطورة على عدم الاستحمام في الشتاء، وأبرزها على النحو التالي.

حدوث عدوى من الجراثيم، الناتجة عن التلامس مع الأسطح في وسائل النقل ولوحة المفاتيح والهاتف، والتي تنتقل إلى جسدك وتعمل على الدخول الى مجرى الدم من خلال الجروح والخدوش، مما تؤدي الى الإصابة بالعدوى البكتيرية.

تراكم الأوساخ والجلد الميت، وذلك يسبب وجود حب شباب، وظهور بقع متغيرة اللون بسبب تراكم العرق، وهو ما يتعين عليه الاستحمام واستخدام الكحول للتخلص منها.

منع الاستحمام في الشتاء يسبب الشعور بالحكة المستمرة، بسبب وجود البكتريا الضارة وتراكم خلايا الجلد الميت.

قلة النشاط، فيسبب عدم الاستحمام عدم وجود نشاط وحيوية وتقليل مستوى الطاقة في الجسم، حيث يساعد الاستحمام في الشعور بالانتعاش والثقة والتحسن.

التوقف عن الاستحمام في الشتاء

وأخيراً يجب العلم أن التوقف عن الاستحمام في فصل الشتاء يؤدي إلي وجود رائحة كريهة وخاصة في مناطق تحت الذراعين والقدمين، بسبب تراكم البكتيريا، ولذلك حفاظاً على الصحة العامة ينصح بتنظيم عدد مرات الاستحمام في الشتاء بشكل دوري على أن تكون مرتين إلى ثلاث مرات اسبوعياً.