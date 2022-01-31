الحملة العالمية للعودة في تكريم رياضيين ضد التطبيع: أنتم الأوفياء لفلسطين

قال المنسّق العام للحملة العالمية للعودة إلى فلسطين الشيخ يوسف عباس إن ذهبية القدس تعبر عن بعض الوفاء تجاه الرياضيين المكرمين اليوم، متوجها إليهم بالقول، "انتم الاوفياء لفلسطين".

وفي كلمه له خلال المهرجان التكريمي للرياضيين المناهضين للتطبيع مع كيان الاحتلال، اليوم الاثنين في بيروت، أعلن الشيخ عباس عن إنشاء رابطة للرياضيين لدعم كل رياضي يسجل موقفا في مواجهة التطبيع"

وفي الإطار، أوضح الشيخ عباس "سوف تتيح لنا هذه الرابطة التعرف إلى منجزات كل هؤلاء الرياضيين والوقوف معهم وتسجيل المواقف التي ينبغي ان نقدمها عرفانا لكل ما يقدموه".

وختم قائلا، "عندما نقف اليوم من اجل ان نكرم هؤلاء الابطال إننا نقف مع القيم الاخلاقية امام كل معاني الشر التي يمثلها العدو الصهيوني".