موعد أول شهر رجب للعام الهجري 1443 فلكياً

أقل من 48 ساعة، تفصلنا عن بدء شهر رجب المبارك للعام الهجري 1443، لذلك زادت عمليات البحث حول موعد أول أيام رجب وشعبان ورمضان 2022، خاصة أن هذه الشهور تحمل أهمية كبيرة للمسلمين، حيث تكثر فيها العبادات والصلوات.

و يهتم الكثير من الناس بمعرفة أول أيام رجب فلكيًا وشرعًا وشهري شعبان ورمضان 1443، لذلك فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية ينقل لكم موعد بداية شهر رجب، وفقاً لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري.

أول رجب فلكيًا 2022

وبحسب ما ذكر معهد البحوث الفلكية، فأن غرة شهررجب 1443 المبارك، ستكون يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير المقبل، إذ يولد هلال شهر رجب، بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 07:46 صباحًا بتوقيت القاهرة، الموافق الثلاثاء 29 جمادة الآخر.

وبهذا يكون وفق للحسابات الفلكية، يبدأ المسلمين الاحتفال بغرة رجب 1443 يوم الأربعاء 2/2/2022.

أول أيام شعبان ورمضان 2022

وبحسب معهد البحوث، فأن أول أيام شهر شعبان 2022 تكون يوم الجمعة الموافق 4 مارس 2022، فيما يبدأ المصريين صيام أول ايام رمضان 1443، يوم السبت 2 أبريل 2022.

وبهذا يكون عدد أيام العام الهجري 1443 نحو، 354 يومًا، وتتابع دار الإفتاء، استطلاع هلال الشهور العربية لجميع الشهور، وليس شهر رمضان أو ذي القعدة أو ذي الحجة، ونظرًا لأهمية شهر رمضان، فأنه يكون هناك اهتمام أكبر في استطلاع الهلال، وذلك عن طريق اللجان الشرعية العلمية، التي تضم شرعيين ومختصين بالفلك، التي يصل عددها لـ7، تنتشر حول أنحاء جمهورية مصر العربية، في هيئة المساحة، ومعهد الأرصاد.

دعاء أول أيام رجب

يفضل الكثيرون، استقبال شهر رجب بالدعاء والتوجه إلى الله بالسؤال للحفاظ على الصحة والعافية والأولاد، ومن أحسن ما دعا به الرسول محمد صلي الله عليه وسلم في أول رجب قال «اللَّهُمَّ لا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلا دَيْنًا إِلاَّ قَضَيْتَهُ وَلا مَرِيضاً إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلا مُبْتَلَى إِلاَّ عَافَيْتَهُ وَلا ضَالاً إِلاَّ هَدَيْتَهُ وَلا غَائِباً إِلاَّ رَدَدْتَهُ وَلا مَظْلُوماً إِلاَّ نَصَرْتَهُ وَلا أَسِيراً إِلاَّ فَكَكْتَهُ وَلا مَيِّتاً إِلاَّ رَحِمْتَهُ وَلا حَاجَةً لَنَا فِيهَا صَلاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضاً إِلاَّ قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا بِفَضْلِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ ولا حولا ولا قوه إلا بالله العلي العظيم"