الاحتلال يزعم اعتقال شبان بدعوى احباط عمليات فدائية

اعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، انه اعتقل 9 شبان فلسطينيين من مناطق في أريحا ومحيطها "غور الأردن"، خلال عملية عسكرية خاصة.

و نقلت القناة العبرية السابعة عن جيش الاحتلال زعمه انه و بالتعاون مع شرطة الاحتلال، تم اعتقال الشبان ضمن خلية وكان بحوزتها أسلحة ومعدات عسكرية مسروقة، كما تم الاستيلاء خلال العملية على 16 مركبة غير قانونية.

و زعم أن العملية كان هدفها “إحباط الإرهاب” و “إلحاق الضرر بالبنية التحتية للأسلحة”.

و قال متحدث باسم شرطة الاحتلال إنه خلال عملية الاعتقال وقعت مواجهات وتم إلقاء زجاجات حارقة دون إصابات.

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت فجر اليوم أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة بالضفة وقرى القدس واعتقلت ما لا يقل عن 25 مواطنًا، منهم على الأقل 7 من أريحا.