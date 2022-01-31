طريقة تحضير كيكة هشة بالشوكولاتة بدون بيض

كيكة الشوكولاتة بدون بيض، واحدة من أشهى وأسرع أنواع الكيك، التي يمكنك عملها في المنزل، دون الكثير من المقادير أو الاضطرار لاستخدام الفرن، خاصة وأن ما يميزها هو عدم وجود بيض في محتوياتها أو مكوناتها، لأن العديد من الأشخاص يشعرون بمذاق البيض ورائحته أحيانا في تلك الوصفات، إلا أن وصفة كيكة الشوكولاتة بدون بيض، تغنيك عن الاضطرار لتغيير المكونات، بالإضافة إلى جذب أفراد أسرتك، لتناول تلك الكيكة الشهية البسيطة، والتي تبحث عنها الكثير من النساء تحت مسميات مختلفة مثل؛ كيكة منها وفيها بدون بيض، أو كيك بدون بيض وبدون كاكاو، وكذلك كيكة بدون بيض هشة، أو طريقة كيكة شوكولاتة سهلة، ويمكنك عمل كيك من دون بيض، أو كيك بدون شوكولاتة، وهي معروفة باسم كيك اسفنجي بدون بيض، وهو الاسم الأشهر لهذا النوع من الكيك.

طريقة عمل كيكة شوكولاتة سهلة

الكيك من وصفات التحلية الخفيفة، والتي يمكنك تحضيرها سريعا، وإضافتها إلى وجبة الفطور أو الاستمتاع بها في نهاية اليوم مع مشروب ساخن أو بارد، وإذا أردت أسهل طريقة لعمل كيك بالشوكولاتة، دون استخدام الكثير من المقادير، يمكنك تجربة أكثر من طريقة لتحضير الكيك منها؛ طريقة كيكة موز بالشوكولاتة، كيكة القهوة الإسفنجية السريعة، أو طريقة عمل قرص عقيلي، أو طريقة كيكة الشطرنج التركية، وكلها طرق بسيطة وسهلة يمكنك الاعتماد عليها، لعمل حلى بالمنزل، أشبه بما يتم تقديمه في المطاعم والكافيهات، ومن المعروف أن الشتاء يتطلب تناول الكثير من الحلى الشهي لتدفئة الجسد.

كيك اسفنجي بدون بيض

كوب واحد من دقيق القمح.

ربع كوب كاكاو.

كوب واحد من السكر البودر.

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب حليب سائل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

مقادير صوص الشوكولاتة

ملعقة كبيرة من الطحين.

ملعقتان من الكاكاو البودر.

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

½ كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كيكة بدون بيض هشة

أحضري وعاء واسع وضعي بها الكاكاو مع الطحين والسكر والبيكنج بودر والبيكنج صودا وقلبيهم معا.

وأضيفي الزيت مع الفانيليا والحليب وعصير الليمون، وقلبي المكونات معا، وضعيها مع المكونات السابقة.

وادهني قالب تحضير الكيك بالزبدة، وانثري عليه الطحين.

واسكبي به الخليط السابق مع وضع ماء في وعاء دائري وضعيه بمنتصف القالب حتى لا يحترق الكيك.

واتركي قالب الكيك على نار هادئة لنصف الساعة حتى يبدأ الكيك في النضوج.

وعقب ذلك ارفعيه عن النار واتركيه يبرد حتى تقومين بتحضير صوص الشوكولاتة.

ولتحضير الصوص أحضري وعاء، وضعي به الحليب مع الكاكاو والزبدة والفانيليا والسكر، وكلا مكونات الصوص واتركيهم على نار هادئة.

وعقب ذلك اسكبي صوص الشوكولاتة، فوق الكيك الناضج حتى تغمريه به، وبعدها قدميه مع مشروب ساخن.