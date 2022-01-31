د. الحساينة: الاحتلال يسعى لإشعال الحروب في المنطقة العربية عبر استباحة فضائها

أعرب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة، عن أسفه من استباحة كيان الاحتلال لفضاء المنطقة العربية، مشددًا على أنه يشعل الحروب في المنطقة.

وأشار د. الحساينة إلى أن هذه الاستباحة نتيجة طبيعية للتعاون والتطبيع والشراكات الأمنية والتحالفات العسكرية التي تقيمها بعض الأنظمة العربية مع كيان العدو، مبينًا أن ذلك سيمهد الطريق أمامه للسيطرة والهيمنة على كل جغرافيا المنطقة ومواردها.

وقال "زيارة رئيس الكيان الصهيوني لدولة وعبوره من أجواء عربية بالأمس القريب، دليل قاطع على مدى هذه الاستباحة التي ما كان لها أن تكون لولا انفتاح بعض الأنظمة العربية الرسمية على كيان العدو".

وأشار د. الحساينة إلى ذلك يشير بكل أسف إلى مدى الاختراق الخطير وغير المسبوق الذي تعرضت له هذه الأنظمة التي لم تكن يوماً تعبّر عن ضمير وتوجهات وتطلعات وآمال شعوبها التوّاقة للخروج من التبعية للدول الاستعمارية.

وأضاف القيادي في الجهاد الإسلامي "أمام هذا الواقع الرديء، فإن الشعوب العربية والإسلامية الحرة، مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، أن تستنهض وتستجمع عناصر القوة والمنعة الكامنة في دواخلها؛ لتمحى هذا العار المتجسد في التطبيع مع العدو الصهيوني، والانطلاق مجدداً نحو تأسيس واقع يعكس توجهات الأمة ويحقق نهضتها بعيداً عن العبودية للغرب الاستعماري، والعبور الإجباري في الزمن الصهيو- -أمريكي".