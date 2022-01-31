وزير لبناني سابق: تراكم خبرات المقاومة الفلسطينية خلق تطورًا في معادلة الردع ضد العدو

أكد وزير الشباب والرياضة الأسبق محمد فنيش، أن تراكم خبرات المقاومة الفلسطينية وتبلور محور المقاومة خلق تطورًا في معادلة الردع في المعركة ضدَّ العدو.

وفي كلمه له خلال المهرجان التكريمي للرياضيين المناهضين للتطبيع مع كيان الاحتلال، قال فنيش إن المكرّمون اليوم أبطال في الرياضة وأبطال في المبادئ وما خسرتموه من ميداليات لا يساوي تدنيس أيديكم بمصافحة الاحتلال.

وتابع قائلا، "إن ميدالية القدس أثمن وأبقى من أي ميدالية يخفت بريقها مع الزمن ولا تقاس بما تدنسه الايدي والانفس التي تقبل تطبيع العلاقات مع العدو ولو في مجال الرياضة".

وأكمل فنيش بالقول، "إن وقفتكم هذه هي التعبير الحقيقي عن الغالبية العظمى من شعوب أمتنا، التي ترفض سير المتخاذلين والمتآمرين والمهرولين للتطبيع مع العدو".

وقال الوزير فنيش "سينتصر أصحاب الحق ومنطق المقاومة في مواجهة الظلم ومنطق القوة والسيطرة".

وانطلق في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الاثنين، مهرجان تكريمي ضمن فعاليات الملتقى الدولي لتكريم الرياضيين المناهضين للتطبيع في يومه الأول تحت عنوان "ذهبية القدس"، بتنظيم من الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين (GCRP).