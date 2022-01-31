المفكر المقدسي منير شفيق للرياضيين المكرمين: موقفكم موقف حق وعدالة

قال المفكر المقدسي منير شفيق متوجها للرياضيين المناهضين للتطبيع، "إن موقفكم الشجاع المستند إلى نصرة الحق هو ما أغضب قادة الكيان الصهوني وإعلامه حين دعيتم إلى هذا اللقاء التكريمي".

وفي كلمه له خلال المهرجان التكريمي للرياضيين المناهضين للتطبيع مع كيان الاحتلال، اليوم الاثنين في بيروت، أضاف شفيق "موقفكم موقف حق وعدالة، تحية لكم واعتزازا بكم، احسنتم وكنتم على صواب في ما قمتم به من مقاطعة ورفض للتطبيع مع هذا العدو في ميدان الرياضة وأديتم خدمة للشعب الفلسطيني وقضيته ولكل بلد من بلدانكم العربية والاسلامية، فموقفكم موقف حق وعدالة، تحية لكم".

وتابع قائلا، إن الشعب الفلسطيني وهو يواجه بلاء سلاطانيا راح يقدم الشهداء والاسرى ولم يزل طوال مئة عام ولم يضعف ولم يهن وما زال متمسكا بحقه كاملا في فلسطين من النهر إلى البحر، فنصف الشعب الفلسطيني باق في فلسطين ولن يرحل أبدا".

وأكد شفيق أن الحل الوحيد هي المقاومة والصمود حتى التحرير الكامل.