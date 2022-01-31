هل تتساقط الثلوج مجدداً على فلسطين؟

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الإثنين، عن طبيعة الحالة الجوية المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في فلسطين.

وتوقع الراصد العلامي، أن تبقى الفُرصة مُهيأة حتى نهار يوم غد لهطول زخات من الأمطار محلية الطابع فوق نطاقات جغرافية عشوائية متفرقة.

ويومي الأربعاء والخميس، أوضح الراصد أن الطقس سيشهد حالة مستقرة مع ارتفاع على درجات الحرارة.

ويوم الجمعة، أكد العلامي عودة الأمطار والطقس الأكثر برودة يومي الجمعة والسبت بمشيئة الله، لافتا إلى أن فرصة سقوط الثلوج مُستبعده فيه على عكس ما يٌشاع.

ويوم الأربعاء الماضي، تأثرت البلاد بمنخفض جوي، شكل هطولاً للأمطار في شمال فلسطين المٌحتلة، والسواحل الشمالية والوسطى، وأجزاء من شمال الضفة، وكانت الأمطار غزيرة أحياناً، ومترافقة بزخات البَرد وحدوث العواصف الرعدية.