بالصور "الرابطة الإسلامية" تختتم المرحلة الأولى من برنامجها التدريبي لمنسقات الجامعات

اختتمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المرحلة الأولى في البرنامج التدريبي بعنوان صانعات التميز والنجاح"3" وذلك في مقر الرابطة الإسلامية-طالبات- غرب مدينة غزة.

واستهدف البرنامج منسقات وأعضاء الرابطة الإسلامية في جامعات القطاع، ليتناول محاور عديدة منها الرابطة الاسلامية بين الواقع والرؤية المستقبلية، إدارة مواقع التواصل الإجتماعي في ظل محاربة المحتوى الفلسطيني ،حيث تضمنت المرحلة الأولى 18 ساعة تدريبية مكثفة.

تحدث الموجه العام أ.سامي البسيوني في المحور الأول من اليوم التدريبي عن الرؤية المستقبلية للعمل الطلابي داخل الجامعات ، موضحاً أهميته في صقل شخصيات قيادية مؤثرة في المجتمع الفلسطيني.

وفي المحور الثاني تحدث الإعلامي مثنى النجار عن إدارة مواقع التواصل الإجتماعي، موضحاً أبرز الأساليب المتبعة لنشر المحتوى الفلسطيني في ظل محاربته في العالم الإفتراضي.

من جانبها تحدثت مسؤولة الطالبات أ.مروة مزهر قائلة " يهدف البرنامج التدريبي إلى تحفيز طالبات الجامعات، ورفع الروح القيادية لديهن وتفعيل الطالبات داخل الجامعات".

ويذكر أن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي ستنطلق في كافة محافظات القطاع خلال الأسبوع الحالي مستهدفةً طالبات الجامعات .









