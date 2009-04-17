حالة الطقس!!!

فلسطين اليوم-بيت لحم

يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً وبارداً، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

اما غد السبت فيكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها دون معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاحد يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة. وتسود المناطق يوم الاثنين القادم أحوال جوية خماسينية خاصة في جنوبها واواسطها.