الجهاد تشارك في استقبال المحرر حمدان في رام الله

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:11 م
31 يناير 2022
الجهاد الاسلامي
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شاركت حركة الجهاد الإسلامي في استقبال حاشد للأسير المحرر رامي إبراهيم حمدان (36 عاماً) من قرية بيت سيرا غرب رام الله المحتلة.

وكان المحرر حمدان قد أمضى 8 شهور في الاعتقال الإداري، حيث اعتقلته قوات الاحتلال عقب معركة "سيف القدس" العام الماضي 2021م. وأمضى ما يقارب 3 سنوات على فترات في سجون الاحتلال.

وبارك أحمد دار نصر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، للأخ رامي حمدان حريته، مؤكداً موقف الحركة بالوقوف إلى جانب الأسرى.

وأضاف في مقابلة خاصة، أن الأسرى على اختلاف انتماءاتهم هم أبناؤنا ولن نتخلى عنهم، معتبراً أن قضية الأسرى ما تزال تحظى باحترام الجميع.

وأشاد نصر ببلدة بيت سيرا التي يحتذى بها في الوحدة والوفاء للمقاومة بالشهداء والأسرى، مذكرآ أنها خرجت إبان معركة سيف القدس تلبي دعوة الشيخ جراح والداخل المحتل.

#الجهاد الاسلامي #استقبال الاسير حمدان

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