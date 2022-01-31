وقائي السلطة يستدعي المحرر الشيخ نظير نصار في طولكرم

استمرارآ في حملة الاستدعاء والاعتقال السياسي التي تمارسها أجهزة السلطة، أقدم جهاز الأمن الوقائي على استدعاء القيادي المحرر الشيخ نظير نصار "أبو عبادة" (53 عاماً) في مدينة طولكرم المحتلة.

وأكدت مصادر خاصة، أنه تم إبلاغ الشيخ نظير هاتفيآ بالتوجه إلى مقر الوقائي غداً الثلاثاء، دون الكشف عن تفاصيل أو أسباب الاستدعاء.

من جهته، اعتبر الشيخ "أبو عبادة"، أن قرار الاستدعاء تجاوز للخطوط الحمراء بحق كبار السن والمحررين بعد سنوات طويلة في سجون الاحتلال.

وأكد الشيخ نظير في مقابلة خاصة رفضه الاستجابة لقرار الاستدعاء لدى جهاز الأمن الوقائي، واصفاً الاستدعاء بأنه ضرب للأسس الوطنية وتجاوز للحدود.

واستنكر نصار هذه الاستدعاءات المستمرة بحق أبناء شعبنا وخاصة المحررين، متسائلآ عن الهدف من هذه الاستدعاءات.

يذكر أن المحرر نظير نصار، أمضى أكثر من 10 سنوات في سجون الاحتلال، وتعرض للاعتقال سابقاً لدى أجهزة أمن السلطة.

وتواصل أجهزة السلطة حملة الاعتقالات والاستدعاءات بحق أبناء شعبنا وكوادر ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في مدن ومخيمات الضفة المحتلة.