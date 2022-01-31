مهرجان تكريمي لرياضيين ضد التطبيع في بيروت ينتهي بإعلان ميثاق شرف رياضي

انطلق في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الاثنين، مهرجان تكريمي ضمن فعاليات الملتقى الدولي لتكريم الرياضيين المناهضين للتطبيع في يومه الأول تحت عنوان "ذهبية القدس"، بتنظيم من الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين (GCRP).

وبدأ الحفل بالنشيدين الوطنييْن اللبناني والفلسطيني بحضور سياسي وشعبي وفصائلي، وسيشهد تكريم رياضيين انسحبوا من المنافسات الرياضية، رفضاً للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، بميدالية "ذهبية القدس".

ويتضمن المهرجان التكريمي عرض فيديو بعنوان "حصاد عام مواجهة التطبيع" من إنتاج الحملة العالمية للعودة، إلى جانب كلمات لشخصيات سياسية وفكرية من بينها وزير الرياضة اللبناني جورج كلاس والمفكر المقدسي منير شفيق، على أن تختتم فعاليات المهرجان بإعلان ميثاف الشرف الرياضي.

وبحسب بيان للحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، فقد ناقش الملتقى في يومه الأول، تحديات الرياضة بفلسطين، في ظل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتجارب الرياضيين الشخصية في مناهضة التطبيع.

وأكدت الحملة أن الملتقى الذي يُعقد تحت اسم "آفاق الرياضة المناهِضة للتطبيع"، سيستمر حتى الثاني من شباط/فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يجول المكرمون غدا الثلاثاء في الجنوب اللبناني وصولا الى الحدود مع فلسطين المحتلة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للملتقى، على أن تضم الجولة رفع الستار عن ذهبية القدس عند الحدود المطلة على فلسطين المحتلة، إضافة الى جولة في معتقل الخيام ومعلم مليتا السياحي.