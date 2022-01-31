هيئة الأسرى: الاحتلال يجدد العقوبات على الأسير زكريا الزبيدي

أفادت هيئة شؤون الأسرى و المحررين بأن سلطات الاحتلال جددت العقوبات بحق الاسير زكريا الزبيدي.

و وفقاً للهيئة، فقد جددت سلطات الاحتلال سحب الادوات الكهربائية والحرمان من الكنتينا ومنع زيارات الاهل ومنع ادخال الكتب، للأسير زكريا الزبيدي.

و تجدر الإشارة الى أن الأسير زكريا الزبيدي كان أحد ستة من الأسرى الفلسطينيين، قد تمكنوا في 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" شديد الحراسة، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن، قبل أن يعاد اعتقالهم بعد نحو أسبوعين من عمليات البحث والتمشيط التي شارك بها الآلاف من عناصر قوات الاحتلال.