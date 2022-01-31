الاحتلال يقرر هدم منزل الأسير غيث جرادات غرب جنين

أصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين، قراراً بهدم منزل الأسير غيث جرادات، في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين.

وقال المتحدث باسم جيش العدو، إن "قائد القيادة الوسطى وقع اليوم على أمر بهدم الطابق الذي كان يسكن فيه الفلسطيني غيث جرادات؛ لضلوعه في عملية إطلاق النار في 16 كانون الأول 2021 التي قتل فيها يهودا ديمينتمان".

وفي 19 ديسمبر 2021 ، اقتحم العشرات من جنود الاحتلال وضباط مخابرات الاحتلال منزل المواطن أحمد ياسين جرادات في السيلة الحارثية، واعتقلت عمر وغيث بتهمة تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش" المخلاة منتصف ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.