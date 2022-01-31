مانشستر سيتي يعلن رسميًا التعاقد مع ألفاريز

أعلن مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، إتمام التعاقد مع المهاجم جوليان ألفاريز، من صفوف ريفر بليت الأرجنتيني

ووافق المهاجم، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي يملك في رصيده 5 مباريات دولية، على الانتقال لمانشستر سيتي لمدة 5 أعوام ونصف العام.

وقال تيكسيكي بيجيرستين، مدير الكرة في مانشستر سيتي عن تلك الصفقة بحسب ما نقل الموقع الرسمي للسيتي: "جوليان من اللاعبين الذين نتابعهم منذ فترة، هو قادر اللعب في أكثر من دور هجومي، ونرى بأنه من أفضل المواهب الهجومية في أمريكا الجنوبية".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية بضمه لمانشستر سيتي، ونحن على يقين بقدرتنا على توفير الظروف المناسبة له كي يواصل تطوره ويصبح من أفضل اللاعبين".

وسيبقى ألفاريز في صفوف ريفر بليت على سبيل الإعارة، حتى يوليو/تموز المقبل على أقل تقدير.

يذكر أن مانشستر سيتي رحل عنه مهاجمه سيرجيو أجويرو الصيف الماضي قبل أن يعلن عن اعتزاله بعدها، كما رحل عن صفوفه فيران توريس مؤخرًا والذي انتقل لصفوف برشلونة الإسباني.