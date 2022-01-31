الرئيس اللبناني يعلّق على ضبط شبكات تجسس "إسرائيلية" في لبنان

أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بـ"الإنجاز النوعي الذي حققته القوى الأمنية اللبنانية لاسيما شعبة المعلومات"، بكشفها شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في الداخل اللبناني.

وقال بري في بيان مقتضب نشر على صفحته في "فيسبوك" اليوم الاثنين: "مجددا التحية والتقدير للقوى الأمنية اللبنانية، ولعيونهم الساهرة على أمن لبنان وتحصين سلمه الأهلي".

من جهتها، حذرت حركة "أمل" في بيان لها من "خطورة الانكشاف الأمني والخلايا الأمنية الإسرائيلية، والمجموعات الرديفة لها التي تستهدف منعة لبنان وأمنه واستقراره في غير منطقة، والتي أعلن عن كشفها ويجري التحقيق مع أفرادها من قبل الاجهزة الأمنية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، عن ضبط 17 شبكة تجسس إسرائيلية لها أدوار إقليمية ومحلية.