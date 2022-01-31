هل سيؤثر ارتفاع تعريفة الكهرباء بـ"إسرائيل" على سعرها في غزة؟

تساءل مواطنون بشأن تأثير زيادة تعريفة الكهرباء في "إسرائيل"، وهل سيؤثر على أسعار الكهرباء في قطاع غزة، جراء زيادة سعر الفحم العالمي الذي ارتفع بأكثر من 100% خلال العام الماضي.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هاتفت شركة توزيع الكهرباء في غزة، للوقوف على هذه الزيادةن ومدى تأثيرها على ارتفاع سعر الكهرباء في غزة.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت، إن تسعيرة الكهرباء في قطاع غزة مستقرة كما هي منذ عام 1998، حتى يومنا هذا.

وأضاف ثابت في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن زيادة تعريفة الكهرباء في "إسرائيل" لن تؤثر بالمطلق على أسعار الكهرباء في قطاع غزة، مبينًا أن الأخيرة تتأثر فقط بالارتفاعات في أسعار الوقود والغاز.

وبشأن التحسن على جدول توزيع الكهرباء في غزة، بيّن أن الأمر مرهون بالعوامل الجوية والطقس، مشيرًا إلى أن كميات الكهرباء التي تستلماها الشركة محدودة.

وأوضح ثابت، أن جدول التوزيع يتأثر عند انخفاض درجات الحرارة، لا سيما مع دخول المنخفضات الجوية، نتيجة الطلب الكبير على الطاقة.

وأشار إلى زيادة الأحمال على الكهرباء يسبب ارتفاعًا في نسبة العجز وساعات الوصل، خاصة في شهر يناير وفبراير وبداية شهر مارس، مؤكدًا أن جدول الكهرباء سيتحسن تدريجيًا بعد انحسار الأجواء الباردة.

ودعا ثابت، المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال الفترة الحالية، وضرورة الالتزام بالتعليمات والنصائح الصادرة عن شركة التوزيع بخصوص التعامل في فصل الشتاء، حفاظًا على سلامتهم.

وكانت سلطة الكهرباء التابعة للاحتلال، أعلنت أن تعريفة الكهرباء سترتفع بنسبة 5.7%، وهذا أعلى 0.8% من المتوقع، حيث لفتت السلطة في كانون الأول الماضي أن أسعار الكهرباء المنزلية من المتوقع أن ترتفع بنسبة 4.9%.

وبحسب سلطة الكهرباء، فإن "العامل الرئيسي في زيادة التعريفة هو سعر الفحم العالمي، الذي ارتفع بأكثر من 100% خلال العام المنصرم"، موضحة أنه "في عام 2021، تم توليد 23% من إجمالي إنتاج الكهرباء من الفحم"، وفق قناة "كان" الرسمية.

أما عن الاختلاف بين مستوى التعريفة المعلن عنها الشهر الماضي ومستوى التعريفة المحددة في القرار النهائي، فقد ذكرت أن "استمرار ارتفاع أسعار الفحم في الشهر الجاري هو السبب شبه الحصري لهذا الاختلاف".

من جانبه، علق "وزير المالية الإسرائيلي " أفيغدور ليبرمان، على زيادة أسعار الكهرباء وأكّد أن "ارتفاع الأسعار في إسرائيل هو الأكثر اعتدالًا في العالم".

وأضاف ليبرمان في اجتماع لكتلة "يسرائيل بيتينو" برئاسته "لا يمكن تجاهل ارتفاع أسعار النفط والغاز والنقل البحري، وفي الوقت نفسه لا يمكن استغلال الوضع باستخفاف".