إصابات بمواجهات مع الاحتلال غرب جنين

اندلعت مواجهات، عصر اليوم الاثنين، بين مواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة الملول في بلدة يعبد.

وأوضحت المصادر، أن شابين أصيبا جرّاء صدم جيب عسكري "إسرائيلي" لدراجة كانا يستقلانها في بلدة يعبد، وقام على إثرها جنود الاحتلال باستجواب الشابين ميدانياً.

يشار إلى أن جميع مداخل بلدة "يعبد" مغلقة بالبوابات العسكرية، باستثناء مدخل وحيد يستخدمه المواطنون، والتجار والعمال بين البلدة، ومدينة جنين.

وشهدت الفترة الماضية عدة عمليات إطلاق نار نفذها مقاومون صوب برج لقوات الاحتلال عند حاجز "دوتان" قرب البلدة.

وتتعرض بلدة يعبد منذ فترة لسياسة الاقتحامات المتواصلة، والمداهمات للمنازل، واعتقالات، ونصب الحواجز، والتي يندلع على إثرها مواجهات عديدة.