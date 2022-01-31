بالأسماء.. داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الإثنين، عن كشف أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، يوم غد الثلاثاء الموافق 1-2-2022.

وأوضحت داخلية غزة، أن السفر يوم غد هو للمسافرين المتأخرين من الكشف السابق + الحافلة الأولى، والثانية، والثالثة حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2022/6) هنا، وللحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/5) هنا.

ودعت الداخلية، إلى ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالب المسافرين بضرورة إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الثلاثاء (الأولى والثانية والثالثة حتى 100) في مركز شـهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

الثلاثاء 2/1: فحص الحافلات (باقي 3 حتى 5).

الأربعاء 2/2: فحص الحافلات (6-8).

الخميس 2/3: فحص الحافلتين (10،9).

كما ودعت إلى ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم، وعدم التأخر عنه، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.