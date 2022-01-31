بلدية الاحتلال تجبر عائلتين على هدم منازلها في القدس

أفادت مصادر محلية، اليوم الاثنين، بأن بلدية الاحتلال أجبرت عائلتين من القدس، على هدم منازلهم بأيديهم، بحجة البناء دون ترخيص.

ووفق المصادر ذاتها، فقد أجبرت البلدية عائلة شقيرات على هدم شقتيها في جبل المكبر جنوب القدس، وعائلة عبيد على هدم شقتيها في العيسوية، بعد محاولات عديدة لترخيص البناء.

وأوضحت عائلة شقيرات أن البلدية أصدرت أمس قرار الهدم النهائي، وأجبرتها على تنفيذه، والا ستقوم آلياتها بذلك وعليها دفع تكاليف وأجرة الهدم لطواقم البلدية والشرطة.

وأضافت عائلة شقيرات أن الشقتين للشقيقين باسم ومحمود، ويعيش فيهما 12 فردا.