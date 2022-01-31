مهنا يوضح لـ"فلسطين اليوم" سبب وقف إدخال زيت الزيتون من الضفة إلى الأردن

أفاد مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود بالضفة الغربية نظمي مهنا، اليوم الاثنين، بأن الجانب الأردني أبلغ إدارة المعابر والحدود بوقف إدخال زيت الزيتون من الضفة إلى المملكة الهاشمية الأردنية عبر معبر الكرامة.

وقال مهنا، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "الجانب الأردني أبلغ بوقف ادخال زيت الزيتون، اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء".

وأضاف أن قرار وقف إدخال الزيت هو موسمي سنوي تتخذه المملكة لفترة محددة من أجل تصريف وبيع منتجاتها المحلية من زيت الزيتون داخل الأردن.

الجدير بالذكر، أن مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، فياض فياض، قد قال العام الماضي: إن "كمية الزيت لموسم 2021 قد وصل إلى 15 ألف طن وما يزيد في الضفة وغزة".